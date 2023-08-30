إعلان

BBC

4 سبتمبر.. مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى بورسودان

11:35 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

مصر للطيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد عبيد:

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورسودان اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل وبواقع رحلة واحدة يوميا.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران:"تبدأ أولى الرحلات يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر بمعدل 7 رحلات أسبوعيا، وتقلع أول رحلة إلى بورسودان تحمل رقم 865 الساعة 5 صباحاً، وتعود الي القاهرة في 11 صباحاً برقم 866 ، ويمكن للركاب حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أول وكلاء السفر أو الموقع الالكتروني.

سوق مصراوى

مصر للطيران شركة مصر للطيران بورسودان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلماني يطالب وزير الزراعة بالتوزيع العادل للأسمدة على المزارعين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رابط وموعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.