4 سبتمبر.. مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى بورسودان
كتب - محمد عبيد:
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورسودان اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل وبواقع رحلة واحدة يوميا.
وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران:"تبدأ أولى الرحلات يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر بمعدل 7 رحلات أسبوعيا، وتقلع أول رحلة إلى بورسودان تحمل رقم 865 الساعة 5 صباحاً، وتعود الي القاهرة في 11 صباحاً برقم 866 ، ويمكن للركاب حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أول وكلاء السفر أو الموقع الالكتروني.
سوق مصراوى
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