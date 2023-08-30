غلق مقهى مخالف.. "الجيزة": حملة إشغلات مكبرة بـ 5 مناطق بالمحافظة

كتب- محمد أبو بكر:

شنت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة حملة إشغالات مكبرة بمنطقة أرض الجمعية و شوارع طلعت حرب وسعد زغلول والتحرير والوحدة، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع وتسهيل الحركة المرورية.

وتم خلال الحملات إزالة الإشغالات الثابتة، والمتحركة للمحال، والمنشآت التجارية، والباعة والمقاهي، بإجمالي ٣٠٠ حالة اشغال، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، وتحرير محاضر للمخالفين.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بمواصلة شن الحملات و الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفي نفس الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة بالإستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين بتعدي مقهي ( الريس ) الكائنة بتقاطع شارع عبد الله الخليفة مع شارع الوحدة على الطريق العام .

وأوضحت المحافظة في بيان لها، اليوم، أنه تم رفع كل التعديات والإشغالات وتوجيه إدارة رخص المحال، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو غلق وتشميع المقهى نظراً للمخالفات التي تم ضبطها بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي إمبابة.