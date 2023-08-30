في سبتمبر.. إذاعة فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ" على "الوثائقية" -تفاصيل
كتب- إسلام لطفي:
أعلنت قناة "الوثائقية"، إنتاجها وعرضها، في سبتمبر 2023، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"؛ تزامنًا مع مئوية ميلاد الصحفي والكاتب المصري الكبير" محمد حسنين هيكل".
وبحسب بيان صحفي، يوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل فوق بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية؛ الأستاذ.
وأوضح البيان، أن الفيلم أُجريت مقابلاته بين العاصمة المصرية القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، كما استضاف عددًا من الوجوه البارزة في دنيا الصحافة والسياسة والفكر، منهم البريطاني "أندرو نايت"، أحد أشهر صانعي الصحافة في العالم، والجزائري "الأخضر الإبراهيمي"، المبعوث الأممي ووزير خارجية الجزائر الأسبق، والمصري "مصطفى الفقي"، الكاتب والدبلوماسي السابق، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.
ويشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة "هدايت تيمور"، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته السيدة" مها هيكل"، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة.
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