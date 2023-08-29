رئيس "برلمانية التجمع" يطالب بسرعة إصدار قانون العمل الموحد

كتب - سامح سيد :

قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إننا في أشد احتياج لإصدار قانون العمل الموحد الذي طالت المناقشات حوله بالمجلس ولازال متعثرا عن الظهور؛ لضمان حقوق العمالة المصرية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن شاغله الشاغل في دور البرلمان القادم سيكون قضية مهمة وهي الاستغلال السيئ للعمال من قبل الشركات التي تقوم بتوريد عمال للنظافة على سبيل المثال، ووصفها بأنها شركات السخرة.

وأوضح أن هذه الشركات تبيع مجهود العمال بأرخص الأثمان وتتعاقد مع الجهات لتوريد العمال بمبالغ محددة ثم تحاسب العمال على مرتبات قليلة للغاية لا تتجاوز 200 جنيه ومن المفترض أن يحصل على 4000 أو 5000 جنيه .

وطالب بضرورة إصدار قانون العمل الموحد، مؤكدا أنه في ظل تعثر قانون العمل الموحد في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ترتكب في حق المواطن المصري جرائم في اهدار حقوقه .

وتسائل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لماذا لا نعود لنظام التعيين على درجة وظيفية وخاصة أن بعض الأعمال بالفعل للتعيين وليس مجرد توريد عمال.

يذكر أن قانون العمل الموحد تناقشه لجنة القوى العاملة بالنواب خلال دور الانعقاد السابق إلا أنه لم تنته من مناقشاته خلال دور الانعقاد الثالث ومن المتوقع أن يكون من أوائل القوانين التي سوف يناقشها خلال دور الانعقاد القادم .