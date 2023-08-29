"الرقابة الصحية": اعتماد مجمع طبي ومراكز صحية بـ 4 محافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا للاعتماد وافقت على منح شهادات اعتماد لمجمع طبي وعدد من المراكز الصحية بمحافظات الإسماعيلية وأسوان والأقصر والبحيرة.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الدولة تسعى - من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل - إلى تحقيق أقصي درجات الأمان الصحي من خلال ضمان استدامة جودة جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري، مؤكدا الشراكة التامة بين جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الحكومي والأهلي والخاص على الانضمام للمشروع الوطني وتقديم خدمات ذات جودة بالجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور طه أن الجهات التي وافقت الهيئة على اعتمادها هي: مركز طبي هيئة قناة السويس، ومستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز طب أسرة فايد ومركز الجوهرة للعيون والليزك بالإسماعيلية، ومعمل الفؤاد بأسوان، ووحدات طب أسرة الحلة وطب أسرة القباحي الغربي وطب أسرة أبو دغار بالأقصر، ومركز المستقبل للأشعة بالبحيرة.

كما قررت اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة تجديد تسجيل مستشفى دار الفؤاد لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية فرع السادس من أكتوبر بالجيزة، إلى جانب تسجيل مركز طب اسرة أبوصوير بالإسماعيلية.

وأشار الدكتور طه إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناءً على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).