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تقدير من القيادة السياسية.. نائب التنسيقية يشيد بضم فئات جديدة إلى صندوق الشهداء

04:27 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أشاد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتصديق الرئيس عبد الفتاح على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية؛ بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، والشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى المستفيدين من الصندوق.

وأضاف بدوي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص الدولة على دعم أُسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية هذا الوطن الغالي، معقبًا: "الرئيس السيسي عمل على دعم أُسر الشهداء منذ توليه مقاليد الحكم".

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها من الشهداء، والرئيس حريص كل الحرص على تقديم الدعم المعنوي والمادي لأُسر الشهداء؛ تقديرًا لما قدموه في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد حتى آخر قطرة دماء من أجسادهم.

وتابع بدوي: التاريخ سيظل يذكر ما قام به رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة من تضحيات عبر التاريخ من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز حوافز صندوق الشهداء جاءت تقديرًا لما قدموه من تضحيات.

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مجلس النواب النائب خالد بدوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صندوق الشهداء

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