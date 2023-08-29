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بحضور رئيس إندونيسيا.. الأزهري يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الصوفي العالمي

02:57 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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    رئيس إندونيسيا
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    رئيس إندونيسيا
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    رئيس إندونيسيا
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ألقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الصوفي العالمي بإندونيسيا، وذلك بحضور رئيس الجمهورية الإندونيسية الرئيس جوكو ويدودو.

وبدأت فعاليات المؤتمر، الثلاثاء، في قاعة شاهد بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة بيكالونجان شرق اندونيسيا،

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من العلماء منهم الشيخ الدكتور رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي، والدكتور سعيد عقيل، والدكتور أبكر ولد مدو، والشيخ محمد الشحومي، والدكتور جمال السفرتي مستشار رئيس جمهورية ألبانيا.

ويشهد المؤتمر حضورا علميا كبيرا، بحضور مجموعة من العلماء والأكاديميين ومشايخ التصوف من أربعين دولة، مع الوزراء والسفراء ورجال الدولة الاندونيسية، وعدد كبير من الطلبة في الجامعات الاسلامية الاندونيسية.

وتدور جلسات المؤتمر حول التربية الصوفية وأثرها في تزكية النفوس، والاقتصاد والتنمية المستدامة، وحماية الأوطان من الإرهاب، والإعلام وصناعة الرأي العام، وتعظيم دور القيم الروحية في صناعة الإنسان الناجح المتحضر، القادر أن يصنع الحضارة.

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رئيس إندونيسيا أسامة الأزهري المؤتمر الصوفي العالمي

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