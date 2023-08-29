الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني بالعلمين.

كتب- محمد نصار:

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وذكرت القناة، في نبأ عاجل قبل قليل، أن الرئيس السيسي استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني في مطار العلمين الدولي.

ويجري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى مصر.