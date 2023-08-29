الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني بالعلمين
كتب- محمد نصار:
أعلنت قناة القاهرة الإخبارية استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.
وذكرت القناة، في نبأ عاجل قبل قليل، أن الرئيس السيسي استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني في مطار العلمين الدولي.
ويجري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى مصر.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 351 جنيها.. أفضل تكييف هواء لصيف 2023تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 56 جنيها.. أفضل سخان كهربائي في 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الحذاء الرجالي 2023 يبدأ من 107 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 69%.. أفضل الأدوات المدرسية تبدأ من 5 جنيهاتتفاصيل
-
أفضل وأقوى مزيلات العرق للنساء لصيف 2023 بخصم حتى 31%تفاصيل
-
أفضل هدايا تناسب نساء ورجال برج العذراءتفاصيل
فيديو قد يعجبك: