تصل لـ41 درجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة لمدة يومين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع في الوقت الحالي بحوالي درجتين إلى 3 درجات عن المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، لافته إلى أن الحرارة تستمر في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وأضافت غانم، أن الأجواء تكون صيفية حارة في معظم أنحاء الجمهورية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لافتة إلى أن ذلك بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط ومحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة نهارا وليلا في كل الأنحاء.

وتابعت: "الارتفاع في درجات الحرارة سيكون أكثر خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث تكون الحرارة على القاهرة بين 35 و36 درجة، والمناطق الجنوبية بين 39 و41 درجة".

وأكدت أنه بداية من السبت المقبل سيشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة، نتيجة لتعرضنا لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يساعد على عدم شعورنا بنسب الرطوبة، حيث تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية.

وحذرت من الظاهرة الجوية الموجودة الأسبوع الجاري، وهي الشبورة المائية التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس في السابعة صباحا.

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