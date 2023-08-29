إعفاء ضريبي وجمركي وتخفيض قيمة الأرض.. أبرز قرارات فتح مناخ الاستثمار في السياحة

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إن السياحة تشهد مستويات في النمو مرتفعة خلال الفترة السابقة، وتطويرًا في كل الجوانب والأصعدة، بما يحقق الوصول إلى أرقام مرتفعة بعدد السائحين.

وأضاف صادق، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه لبحث ملف تطوير السياحة مع أحمد عيسى وزير السياحة، تم فتح ملف الاستثمار وتقبله الرئيس، وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا لنمو القطاع السياحي.

وأوضح عضو الغرفة السياحية أن فتح مناخ الاستثمار في السياحة يشهد الإعفاء الجمركي والضريبي وتخفيض قيمة الأرض على أساس جذب المستثمر.

وأشار صادق إلى أنه لن يكون هناك إعفاء من قيمة القيمة المضافة، قائلاً: "ضريبة القيمة المضافة تكون غير مباشرة يتحملها المستهلك، وأطالب بأن يتم إلغاؤها في مرحلة البناء؛ لأنها مرحلة إنتاج وتطبيقها في ما بعد بمجرد انتهاء البناء".

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث تم عرض خطط تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية، وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات، بما يساعد على مواصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر، التي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028.