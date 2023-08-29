عضو "الدائمة" للآثار يكشف حقيقة هدم مقبرة أحمد شوقي "فيديو"
كتب - مصراوي:
أكد الدكتور جمال عبد الرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، أنه لا حقيقة لهدم مأذنة الأمير قوصون بالقاهرة التاريخية، موضحا أن مأذنة قوصون تعرضت لشرخ رأسي بسبب عوامل التعرية والزمن.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: أي قرار يخص هدم أي مبنى أثري يتم بقرار من وزارة السياحة واللجنة الدائمة التي تضم 30 عضوًا من كبار علماء الآثار.
وتابع: بخصوص هدم مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي، فكل ما أثير حولها غير صحيح، مشددًا على أن الصورة المتداولة عبر السوشيال ميديا تعود لمقبرة عادية وتعود لفترة زمنية قريبة، ومقبرة أحمد شوقي أمير الشعراء غير مسلجة كآثار.
واستطرد قائلا: أي مقبرة تعترض المشروعات التي تخدم المواطنين سيتم بناء مقبر لخالدين مصر جميعا.
https://www.youtube.com/watch?v=tFSptfnRIGs
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