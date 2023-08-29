خطوات بسيطة.. طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل

كتب- محمد صلاح:

تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل باستخدام خاصية NFC لتسهل على المواطنين وتوفر لهم الجهد والوقت، ويأتي ذلك تماشيًّا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتقديم طرق جديدة وبسيطة للمواطن، وتطبيق وسائل الدفع الإلكترونية، ومنها طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل.

وتمثلت طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل في:

قبل البدء في طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل لا بد من وجود 3 تطبيقات على الموبايل يتم الشحن من خلالها وهي:

1-shal gtpay

2- my fawry

3- كهرباء خالص

ويتم اختيار تطبيق الشحن حسب نوع عداد الكهرباء، فإذا كان نوع عدادك جلوبال سيتم استخدام أبليكشن sahl gtpay، أما إذا كان التطبيق كهرباء خالص وماي فوري لباقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

كيفية شحن كارت الكهرباء من الموبايل:

ويستعرض "مصراوى" خطوات شحن كارت الكهرباء من الموبايل:

ـ تحميل التطبيق المناسب لنوع العداد الخاص بك.

ـ الدخول على التطبيق، وتسجيل البيانات الخاصة بك.

-تحديد اختيارك postpaid or prepaid، واسم الشركة التابع لها.

- في حالة اختيار prepaid سيظهر لك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

- اختار الدفع عبر الفيزا.

- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

- ضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة، ثم وضع الكارت بالعداد.