تراجع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس وتراجع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وقالت منار غانم، في تصريحات خاصة لمصراوي، الاثنين، إن نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضافت أن مع بداية يوم السبت المقبل يبدأ الشعور بتأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا إلى جانب نشاط الرياح مما يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة.

كما يبدأ الشعور بالتحسن في الأحوال الجوية وعودة درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية حيث تشهد الآن وحتى نهاية الأسبوع الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

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