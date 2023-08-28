وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة "حلوان للأجهزة المعدنية"

كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة "حلوان للأجهزة المعدنية" (مصنع 360 الحربي) إحدى الصروح الصناعية المهمة التابعة للوزارة، والمتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط، برفقة عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وترأس الوزير محمد صلاح اجتماعًا ضم المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية ومساعديه وعددًا من رؤساء القطاعات بالشركة، استعرض خلاله رئيس الشركة المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم توقيعه خلال الفترة الأخيرة من تعاقدات مع مختلف الجهات بالدولة، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة (مصنع 360 الحربي).

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع أن شركة حلوان للأجهزة المعدنية إحدى أعرق الشركات التابعة للوزارة، حيث بدأت كوحدة إنتاجية عام 1958، واكتسبت اسمها الحالي "حلوان للأجهزة المعدنية" بالقرار رقم 93 لسنة 1976، وتعد المهمة الأساسية للشركة (مصنع 360 الحربي) المساهمة في تلبية احتياجات القوات المسلحة من كباري المواصلات حمولة (70) طنًا، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي مطالب الأسرة المصرية من العديد من الأجهزة المنزلية والتي يتم تسويقها تحت اسم "لونج لايف" لأنها منتجات تتميز بالعمر الطويل.

وأضاف الوزير أن شركة حلوان للأجهزة المعدنية تشارك في تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل مبادرة "حياة كريمة"، وأيضًا قامت الشركة بتجهيز وتأثيث مشروعات الإسكان البديل مثل "الأسمرات، أهالينا، المحروسة، بشاير الخير"، إضافةً إلى المشاركة في مشروع حقل ظهر، وتعمل الشركة (مصنع 360 الحربي) على توفير احتياجات المصالح الحكومية من منتجاتها وأبرز الجهات والمصالح الحكومية التي تتعامل معها مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتيّ الصحة والبترول.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة ميدانية بالشركة شملت المرور على 5 خطوط رئيسية لإنتاج السخانات سعتيّ (5 و10 لترات) والتي تعمل بالغاز الطبيعي وغاز الأسطوانات، والبوتاجازات (3 و4 و5 شعلة) منها التقليدي والمطور، وخط إنتاج الثلاجات والذي يقوم بإنتاج جميع السعات من الثلاجات بدايةً من الميني بار و(320 و410 و500 و536) لترًا من الثلاجات عالية الجودة.

وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج الديب فريزر (5 و7 درج)، كما يتم إنتاج التكييفات السبليت (1.5 و2.25 و3 أحصنة)، بالإضافة إلى إنتاج نوعين من الغسالات (تحميل علوي 10 كيلوجرامات وتحميل أمامي 7 كيلوجرامات).

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الشركة تسعى من خلال هذه المنتجات إلى التخفيف عن كاهل المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تصل نسبة المكون المحلي في بعض هذه المنتجات إلى نسبة 100%.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الشركة أيضًا تسعى دائمًا ومنفتحة لتكوين شراكات صناعية مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، حيث تم مؤخرًا التعاون مع شركة الحلول البيئية والصناعية بالمملكة العربية السعودية لتشغيل وحدة إنتاج الفريون، ويتم التعاون مع شركة سينو فوجي الصينية لإنتاج الجراجات الذكية حيث تم بدء الإنتاج التجريبي بالشركة لجراج متعدد الطوابق، والتعاقد جار مع عدة جهات لتوريد (11) جراجا مزدوجا و(2) جراج ثلاثي متعدد الطوابق.. وأوضح أن هذا النوع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات.

وخلال الجولة حرص الوزير على الاطمئنان من العاملين أنفسهم على استقرار أوضاعهم المعيشية والتعرف على مقترحاتهم الخاصة بكيفية زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن منتجات الشركة متاحة بجميع معارض ومنافذ البيع الخاصة بالإنتاج الحربي بمختلف المحافظات، ويتم المشاركة في المعارض التي تُقام بالنقابات والجامعات ومقار المحافظات، كما تشارك منتجات الشركة في العديد من المعارض المحلية .

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الجولة التفقدية المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.​