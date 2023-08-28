5 نصائح لترشيد الاستهلاك عند استخدام المكنسة الكهربائية

كتب- محمد صلاح:

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدد من النصائح المهمة التي ستساعدك على ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام المكنسة الكهربائية، وخفض الفواتير الشهرية.

وأضافت الشركة تلك النصائح والتي جاءت كالتالي:-

-تفريغ كيس الغبار كلما امتلأ إلى نصفه.

-تنظيف المرشح باستمرار، باستعمال فرشاة ناعمة ثم تمسح أجزاء المكنسة الداخلية.

- يجدد الخرطوم المطاطي إذا فقد متانته، أو زاد طوله عن المفروض.

- تشحم المكنسة على فترات بواسطة متخصص.

- تعمل المكنسة الكهربائية بكفاءة لا بد من تنظيفها بشكل منظم، خاصة كيس الأتربة والفرشة الخاصة بها، حتى تعمل بشكل جيد وسريع في شفط الأوساخ والأتربة وتجعلك غير مضطرة لاستخدامها فترة طويلة،مما يؤدي إلى استهلاك أكبر للكهرباء.