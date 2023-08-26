إعلان

BBC

لماذا يزداد الشعور بالحرارة أكثر من الدرجات المسجلة؟.. الأرصاد تكشف السبب

07:48 م السبت 26 أغسطس 2023

ارتفاع درجات الحرارة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر:
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، العلاقة بين الرطوبة والشعور بالحرارة.

وقالت الهيئة: "يعتمد الشعور بحرارة الجو على عدة عوامل منها نسبة الرطوبة في الهواء الجوي"، فعندما نقول أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة معنى ذلك أن الهواء الجوي يكون محملاً بنسبة عالية من بخار الماء هذه النسبة تؤثر على إحساسنا بالحرارة.

وأضافت: من إحدى نعم الله علينا التعرق والذي يعمل على تنظيم حرارة الجسم عن طريق التبريد بتبخير العرق على سطح الجلد.

وتابعت: "عندما تزداد الرطوبة في الهواء الجوي فهذا يقلل من معدل تبخر العرق عن الجلد لذلك يزداد شعورنا بحرارة الجو على الرغم من أن درجة الحرارة المسجلة تكون أقل من درجة الحرارة المحسوسة بفارق ليس بقليل من الدرجات".

سوق مصراوى

ارتفاع الحرارة الطقس الشعور بالحر الأرصاد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كورال أطفال الأنفوشي يقدم روائع الطرب ضمن ليالي المبادرة الصيفية
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"غير مسرطنة" و"تعويض المتضررين".. تفاصيل جديدة بشأن حوض تبريد بمحطة كهرباء غرب أسيوط