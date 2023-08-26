لماذا يزداد الشعور بالحرارة أكثر من الدرجات المسجلة؟.. الأرصاد تكشف السبب

كتب- محمد شاكر:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، العلاقة بين الرطوبة والشعور بالحرارة.

وقالت الهيئة: "يعتمد الشعور بحرارة الجو على عدة عوامل منها نسبة الرطوبة في الهواء الجوي"، فعندما نقول أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة معنى ذلك أن الهواء الجوي يكون محملاً بنسبة عالية من بخار الماء هذه النسبة تؤثر على إحساسنا بالحرارة.

وأضافت: من إحدى نعم الله علينا التعرق والذي يعمل على تنظيم حرارة الجسم عن طريق التبريد بتبخير العرق على سطح الجلد.



وتابعت: "عندما تزداد الرطوبة في الهواء الجوي فهذا يقلل من معدل تبخر العرق عن الجلد لذلك يزداد شعورنا بحرارة الجو على الرغم من أن درجة الحرارة المسجلة تكون أقل من درجة الحرارة المحسوسة بفارق ليس بقليل من الدرجات".