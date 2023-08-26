متحور كورونا الجديد.. هل يحتاج المواطنين موجة جديدة من التطعيمات؟



كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن لقاحات فيروس كورونا متوفرة حاليًّا، ويوجد أنواع منها تُنتَج محليَّا.

وأضاف في فيديو له نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: لكن من الذي يحتاج اللقاحات في هذه الفترة، هي فئات معينة التي هي الأكثر عرضة للمخاطر وهم المصابون بالأمراض المزمنة خصوصًا الجهاز التنفسي أو القلب أو الأورام أو مرضى المناعة القليلة.

وتابع: هؤلاء يحتاجون إلى تناول تطعيم عندما تقرر وزارة الصحة هذا، أو يلجأوا إلى مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة.

واستطرد: لا نحتاج إلى موجة أخرى من التطعيمات مثل التي حدثت قبل ذلك في فترة كورونا، لأنه لا يوجد أي سبب أن يحدث نوع من التطعيم القومي أو تطعيم كل السكان ضد هذا الفيروس.

وحدَّد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، طرق الوقاية من كل أنواع الفيروسات التنفسية بما فيها المتحور الجديد.

وأضاف أن هذه الطرق تتمثل في:

- الذي يصاب بالفيروس أو أعراض التهاب فيروس أو رشح وعطس، يجب أن يعتكف في المنزل يومين أو ثلاثة أيام، حتى لا ينقل العدوى إلى الآخرين خاصة الدائرة الأولى له في المنزل أو زملائه في العمل أو في المواصلات العامة وفي الوقت ذاته، حتى لا يصاب بمضاعفات تنفسية أخرى، وهذا هو الجزء الوقائي الأساسي.

- إذا حدثت أي أعراض أخرى، خصوصًا الذين يُعانون من أمراض مزمنة يجب استشارة الطبيب الخاص بالمريض أو طبيب الأسرة، حتى يُحدِّد التدخلات أو الأبحاث المعملية أو الأشعة المناسبة.

- لا أنصح بتناول أي أدوية ما عدا الباراسيتامول، إلا باستشارة الطبيب المعالج.