رئيس "المحطات البحثية" يتفقد محطة بحوث سخا بكفر الشيخ

أحدث صور من محطة مترو محور روض الفرج قبل تشغيلها

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ لمتابعة الإكثار وإنتاج تقاوي هجن الذرة الشامية الصفراء فردي 168 وثلاثي 368 وهجين ثلاثي أبيض 321 وتقاوي الأرز أصناف (جيزة 178 - سخا 108).

وقال عبد العال، في بيان اليوم السبت، إنه لأول سيتم إنتاج تقاوي معتمدة لصالح الإدارة المركزية للمحطات البحثية وإنتاج تقاوي وحدة الإكثارات الأولية بالتعاقد مع الأقسام والبرامج المختلفة مثل الأرز والذرة والقطن.

وأضاف رئيس الإدارة، أن الزيارة شملت أيضا تفقد حقول إكثار القطن جيزة 97 وورش صيانة المعدات بالمحطة، كما تم زيارة برنامج قسم بحوث الذرة الشامية.

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