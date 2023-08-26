بشروط.. كيف تحصل على 10 كجم دقيقًا من "التموين" شهريًّا بدلًا من الخبز؟

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن صرف الدقيق بدلًا من الخبر ليس قرارًا جديدًا من الوزارة؛ ولكنه معمول به منذ بداية تطبيق منظومة الكارت الذكي عام 2014.

وأضاف صلاح أن النمط الاستهلاكي في بعض المحافظات لا يميل إلى استخدام الخبز المدعم من المخابز البلدية؛ لذلك فالوزارة تصرف لهم دقيقًا مدعمًا بواقع 10 كيلوجرامات تم صرفها من مستودعات صرف الخبز بالمحافظة، بدلًا لحصة المواطن من الخبز والبالغة 150 رغيفًا شهريًّا بواقع 5 أرغفة كل يوم، أما إذا كانت البطاقة مسجلة بها فردان فتصرف 20 كيلوجرامًا دقيقًا.. وهكذا.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن هناك شرطًا أساسيًّا لعملية الصرف؛ وهو أن المواطن لا يستخدم البطاقة في صرف أي يوم خبز، لأن التعامل به عبر ماكينة صرف الخبز ولو ليوم واحد يمنع الاستفادة من تلك الخدمة، ويستطيع المواطن استكمال الصرف إما خبزًا وإما سلعًا كفرق نقاط خبر.

وأكد صلاح أن الترويج للأمر بأنه جديد عار تمامًا من الصحة، وأنه مطبق منذ سنوات؛ لكن ليس عليه إقبال بسبب اختلاف النمط السكني في عدد من المحافظات.

ويصرف ما يقرب من 70 مليون مواطن الخبز من خلال 40 ألف مخبز تمويني؛ بواقع 5 أرغفة لكل مواطن موزعة على 23 مليون بطاقة تموين في مختلف المحافظات.