أحدث صور من محطة مترو محور روض الفرج قبل تشغيلها
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كتب- محمد نصار:
نشرت صفحة وزارة النقل أحدث صور من محطة مترو روض الفرج قبل دخولها التشغيل خلال العام الجاري.
وتستعد "النقل" خلال الفترة القادمة لافتتاح وتشغيل عدد من محطات مترو الأنفاق الجديدة والمتوقع دخولها الخدمة خلال 2023 سواء بتشغيل طبيعي أو تشغيل تجريبي.
ومن المقرر تشغيل 5 محطات مترو ضمن الجزء الثاني 3B من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تجريبيا ثم بركاب قبل نهاية 2023، وتشمل (السودان: محطة نفقية - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري "محطات علوية" - المحطة النهائية عند محور روض الفرج "محطة سطحية".
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