وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ

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كتب- مصراوي:

أطلق حسن شحاتة، وزير العمل ، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مبادرة "سلامتك تهمنا" بمشاركة 32 منشأة بمحافظة جنوب سيناء، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وبحسب بيان صحفي، تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت وسلامة العمال، وعرض التجارب الناجحة لبعض الشركات المشاركة كمثال ودافع لباقي الشركات يحتذى به في السلامة المهنية.

ويتخلل فعاليات المبادرة، اليوم، إلقاء محاضرتين إحداهما عن جزء تشريعي في السلامة وهو تشكيل الأجهزة الوظيفية ولجان السلامة والأخرى عن جزء عملي وهو كيفية التحقيق السليم في حوادث بيئة العمل لضمان عدم تكرارها مستقبلا وكل ذلك بهدف نشر الوعي ونقل رسالة العمل الآمن الذي يحافظ على العنصر البشري والمادي وبالتالي يحافظ على العناصر المنتجة الدافعة لعجلة الإنتاج.

وخلال إطلاق "المبادرة" سلم الوزير والمحافظ، عقود عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم في إطار توجيهات وزير العمل للمديريات في المحافظات بالاهتمام بتلك الفئة ودمجها في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وفرت مديرية العمل بالمحافظة برئاسة أشرف علم الدين، بالتنسيق والتعاون بعض الفنادق، عقود عمل لذوي همم

وشملت القائمة: أحمد سليمان حميد عطوة، وعائشة سليمان ​جمعه، وعبد الرحمن صلاح موسى، ومنى فرج الله حمدان سليم، وسليمان سالم فريج موسى، ومحمود إبراهيم سليمان، وجميلة فرج الله حمدان، وحسين سلام سليمان، ومحمد أسعد حمزة إبراهيم، وطارق صلاح محمود عبد الرحمن، وغادة محمد محمود أحمد، وأيمن عبد العزيز عبد العزيز، وأحمد جامع سالم حامد، وإيمان ميسرة السيد رزق، وسلمى محمود صابر فهمي، ومصطفى ممدوح مصطفي، وكفاية نويجع غتيم، وممدوح عزت السيد محمد، وكيرلس أشرف صبري، و رضا زكي عطيي، وفاطمة سلامة صالح جمعة، ومحمد صباح سليمان عيد، وبسملة السيد السيد عبد الحميد، وياسر محسن عودة سليمان، ومحمد صباح فريج موسى، وجميع سليمان جمعة، وعبد الكريم صبحي حامد علي، وعمرو طلحة إبراهيم محمد، ونهى السيد أحمد السيد، وأحمد محمد ربيع أحمد، ومحمد بخيت ثابت عبد الرحمن.

وكان وزير العمل بدأ كلمته بشأن إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا موجها الشكر والتقدير إلى العمال وممثلي الشركات والشخصيات التنفيذية التي شاركت في اللقاء.

وقال إن الوزارة تحرص على نشر مبادرة "سلامتك تهمنا" على أوسع نطاق كونها مبادرة وطنية تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتأمين بيئة العمل في القطاعات المختلفة، وهو ما يُسهم في زيادة الإنتاج.

وأضاف الوزير: التوعية بالحقوق والوجبات هدف من أهداف الوزارة، وهناك توجيه مستمر إلى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ومديريات العمل بالمحافظات بنشر التوعية والتثقيف بأهمية تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل من أجل سلامة العامل والمنشأة وزيادة الإنتاج والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة التي ُيرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن ضمن مبادئها بيئة عمل نظيفة وآمنة.

وتابع: الوزارة مستمرة في سياساتها للتطوير والتعاون والحوار الاجتماعي مع الشركاء من أجل نشر هذه المبادرة لخلق بيئة عمل آمنة وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية والحفاظ على مُقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، فضلا عن التوعية بأن السلامة والصحة المهنية منهج علمي يستهدف تحقيق الأمان والطمأنينة.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة على مبدأ أن "المسئولية" تقع على جميع الشركاء، تجاه السلامة المهنية" ليس فقط بمراقبة ومتابعة تطبيقها في المنشآت، بل وتوعية الجميع بمخاطرها وأضرار افتقادها، ومميزات وإيجابيات الالتزام بها، فقد حرصت الوزارة على إعداد نظام "التفتيش الإلكتروني" لنشاط السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتنفيذه على مراحل بهدف حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمحافظات للمزيد من إحكام الرقابة وتطبيق القانون.

وفي ختام اللقاء، أكدت المهندسة غادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، خطة واستراتيجية الإدارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

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