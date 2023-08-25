رئيس الآثار الإسلامية يكشف حقيقة فك مأذنة قوصون
كتب- محمد شاكر:
أكد الدكتور أبو بكر عبدالله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن مأذنة الأمير سيف الدين قوصون الساقي الناصري، يجري ترميمها حاليًا.
وأوضح "عبدالله" لمصراوي، أن اللجان الهندسية كشفت أن المأذنة تعاني من شروخ رأسية وأفقية وميول تؤثر على توازنها وهو ما يتطلب الأمر فكها وترميمها وإعادة تركيبهما.
وأشار إلى أنه تم عرض التقارير الهندسية على اللجنة الدائمة للآثار والتى وافقت على ما جاء فيها من ضرورة رصد وصلب وتأمين وفك وإعادة تركيبها.
ومئذنة قوصون مسجلة فى قطاع الآثار الإسلامية وتحمل رقم 290 كأثر إسلامى، وتم إنشاؤها على يد الأمير المملوكى البحرى الأمير سيف الدين قوصون الساقى الناصرى، وذلك عام 736هـ/ 1336م، وتقع فى شارع سيدى جلال، بحى الخليفة بمدينة القاهرة.
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