هل تتخطى السياحة مستواها التاريخي الذي حققته في 2010 هذا العام؟.. "الغرف السياحية تُجيب



كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية: أنه توجد العديد من الآمال إلى أن يصل عدد السائحين بنهاية الموسم إلى 15 مليون سائح ولكن الأرقام المؤكدة بالوقت الحالي هي الوصول 13.5 مليون سائح.

وأضاف "صادق" لـ "مصرواي"، أن هذا الرقم أقل من الرقم الذي حققته مصر عام 2010، الذي يُعد العام التاريخي للسياحة المصرية حيث أستقبلت أكبر عدد من السائحين والذي بلغ 14.7 مليون سائح، بإيرادات وصلت إلى 12.5 مليار دولار، ولكنه بداية لازدهار السياحة مرة أخري خاصة مع زيادة الطاقة الفندقية بعد الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم وأزمة كورونا.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أن بداية عودة السياحة إلى وضعها الطبيعي يرجع إلى تكاتف كل الجهود، وخاصة مشهد نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير إلى المتحف المصري بتخطيط من الرئيس السيسي وبشكل عالمي شاهده العالم أجمع، وكذلك افتتاح الطريق بين معبد الكرنك والأقصر، ما جعل كل السياح في العالم تتطلع إلى زيارة مصر ورؤية ما بها من تطورات.

ولفت إلى أنه يجب على وزارة السياحة الابتعاد عن الفكر القديم وإسناد المهام للموظفين غير مواكبين للتطورات التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أنه يجب عقد رحلات إلى المناطق السياحية المختلفة قائلاً (مينفعش أروح عايز اخد تصريح لرحلة في مرسي علم والموظف الـ قاعد عمره ما راح مرسى علم، لازم يعرف المنتج اللي شغال عليه)، وعقد دورات تدريبية والصرف عليهم وتطويرهم بالتماس أحدث الأساليب الحديثة.