نائب بـ"اقتصادية النواب": انضمام مصر لـ"بريكس" يعزز التبادل التجاري

كتب- سامح سيد:

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عضوية مصر الدائمة في البريكس، يعزز التبادل التجاري مع 68 دولة متعاملة مع المجموعة، خاصة وأن الـ"بريكس" يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان الخميس، أن تواجد مصر الدائم في تجمع بريكس خطوة مهمة في ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أما على المستوى الداخلي، متابعا: لدينا مشكلات لا حصر لها على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من خلال تواجدها عن طريق استثمار العلاقات مع هذه الدول في عمل تبادل تجاري يتم فيه الاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية وهذا سيخفف من زيادة الطلب على الدولار وبالتالي عدم اللجوء إلى مزيد من خفض قيمة الجنيه أو زيادة سعر الدولار للاستيراد.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انضمام مصر الدائم لـ"بريكس" يساهم بقوة في زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر خاصة أن موقع مصر كبوابة لإفريقيا يجعل منها شريكا وحليفا قويا لدول التحالف، إضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح، خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي، منها تجارة الحبوب ومعدل النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية.​