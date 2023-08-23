رئيس حزب الوفد يحيي ذكرى رحيل سعد زغلول

تصوير- نادر نبيل:

بدأت من قليل احتفالية حزب الوفد من مقر ضريح سعد زغلول، برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، وذلك لإحياء، ذكرى رحيل سعد زغلول ومصطفى النحاس وسراج الدين.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور عبد السند يمامة خطابًا من ضريح سعد زغلول.

ويرافق رئيس الحزب لفيف من القيادات الوفدية وأعضاء الحزب.