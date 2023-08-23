اللجنة العليا لمعرض القاهرة للكتاب: اختيار عالم الآثار سليم حسن شخصية المعرض

القاهرة- أ ش أ:

وافقت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 التي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على اختيار عالم الآثار الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، إذ قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري.

وقد عُقدت أولى جلسات اللجنة الاستشارية - أمس - حيث تضم نخبة من كبار المفكرين والمثقفين والكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وبدأت اللجنة اجتماعها بوضع الرؤية العامة للبرنامج الثقافي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الندوات الثقافية والعلمية والأدبية والتاريخية، والأنشطة الخاصة بالطفل، والأنشطة الفنية المصاحبة.

كما توافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل، واستمر النقاش حول الاحتفاء بعدد من رموز الفكر والإبداع على المستويين المصري والعربي، لما للثقافة المصرية من تآلفات مع الثقافة العربية، ومن بين هؤلاء المحتفى بهم: عميد الأدب العربي "طه حسين"، ورائدة من رواد الشعر "نازك الملائكة".

واتفقت اللجنة على الانعقاد دوريًا لوضع التصورات التي تم الحديث فيها في الاجتماع الأول، حتى تتم بلورة البرنامج الثقافي في أقرب وقت، آملين في تقديم دورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تليق بالثقافة والتاريخ المصري الكبيرين.