حقوق وواجبات العمال.. تفاصيل 4 ندوات تثقيفية لتوعية وتمكين المرأة اقتصاديًّا​

كتب- مصراوي:

نظمت مديرية العمل بسوهاج 4 ندوات تثقيفية بعدد من شركات القطاع الخاص والمنشآت والمدارس الخاصة بسوهاج، بشأن موضوعات حقوق المرأة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وواجبات العمال وحقوقهم، وأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتوعية وتثقيف العمال وأصحاب الأعمال في كل مجالات قانون العمل لزيادة الوعي بين طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز علاقات العمل ودفع عجلة الإنتاج.

وأكدت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا من الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن المديرية من خلال إدارة المرأة وتكافؤ الفرص ومكاتب عمل سوهاج والمراغة وجهينة وطما ومكتب السلامة والصحة المهنية بسوهاج؛ نفذت 4 ندوات للتوعية بحقوق المرأة وشرح لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك القرارات الوزارية رقمَي 43 و44 والخاصة بالأعمال والمهن المحظور عمل النساء فيها وكذلك مواعيد عملها.

وتناولت الندوات ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة وحقها في الدخول لسوق العمل في نطاق المساواة دون تمييز، وتطرقت الندوات إلى التوعية بموضوعات تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية وخطورة الزواج المبكر وختان الإناث.

وأضاف مدير المديرية أن الندوات استعرضت أيضاً واجبات العمال؛ وأهمها أداء العمل على الوجه الأكمل، إضافة إلى الواجبات الأخرى، وحقوقهم؛ وأهمها الحصول على الأجر كاملاً وفقًا للقواعد المنظمة للأجور؛ وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور والذي يبلغ 3000 جنيه اعتباراً من أول يوليو 2023.

وتناولت الندوات التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الأشخاص وعلى مقدرات المنشآت، وكيفية الحد من المخاطر بأنواعها للوصول لمناخ عمل آمن داخل المنشآت، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المجتمع والأسرة؛ لرفع الوعي لكل الأفراد.

حاضر في الندوات من المديرية: إيمان السيد مدير إدارة المرأة وتكافؤ الفرص، ومحمد عشري مدير مكتب عمل جهينة، وأمين نسيم مدير مكتب عمل المراغة، وريجان فرج مدير مكتب عمل سوهاج، وحسانين إبراهيم مفتش السلامة بمكتب سوهاج، وعيد عبده مفتش عمل جهينة، وسيد همام مفتش عمل بمكتب طما بالتعاون مع أصحاب المنشآت ومديري الموارد البشرية .