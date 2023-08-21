عباس شراقي يكشف لمصراوي تطور الملء الرابع لسد النهضة



كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: إن إجمالي ما يحتويه سد النهضة من المياه المخزنه بلغ 31 مليار متر مكعب، متوقعًا توقف إثيوبيا عن الملء الرابع خلال 10 أيام إلى أسبوعين.

وأوضح "شراقي"، فى تصريح لـ مصراوي ، أنه ليس معلومًا على وجه الدقة كمية المياه المقرر تخزينها، لكنه توقّع الوصول بالمياه حتى منسوب 621 أو 625 مترًا، بإجمالى 41 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن السودان لن تتأثر بمراحل الملء حيث ستحصل في النهاية على حصتها الثابتة والمقدرة بـ 14 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن مصر لديها وضع مختلف حيث أن كل متر مكعب يحجز من حصة مصر، متوقعًا أن تفقد مصر في هذه المرحلة ما يقرب من 12 مليار متر مكعب من المياه، وهذا لن يتأكد إلا بنهاية العام المائي.

ولفت "شراقي"، إلى أن السد العالى يستطيع تعويض هذا الفارق من المياه، حيث يستمر في ضخ المياه وتوزيعها على كافة الأراضي الزراعية ومحطات الشرب المياه؛ إلا أن سياسة فرض الأمر الواقع والنظر من مصلحة الجانب الأوحد هي مصدر الأزمة.

واتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد فى يوليو الماضي على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر.