وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لتصميم وإنشاء مبنى الركاب (4)

أمين الأطباء: لا خصومة في الانتخابات المقبلة إنما تنافس شريف

كتب- محمد عبيد:

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ، توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وبانجيام الأمريكية ، وذلك لتصميم وإنشاء مبنى الركاب (4)، وتطوير مطار القاهرة الدولي وتحويله ضمن منظومة المطارات الذكية .

جاء التوقيع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وتحالف عدة شركات عالمية برئاسة شركة PANGIAM الأمريكية الرائدة في مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة وهندسة البرمجيات وتكامل الأنظمة وعمليات المطارات ، وكذلك مذكرة مع شركة AECOM الأمريكية الرائدة في مجال تصميم المطارات ، كما ضم التحالف شركات عالمية متخصصة في مجال العمارة والتصميمات الهندسية والاستشارات المالية.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة PANGIAM الأمريكية لعمل دراسة كاملة عن مطار القاهرة الدولي وتطوير البنية التحتية وكيفية تحويله كمطار ذكي يدار بأفضل وسائل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في العالم لجعل رحلة المسافر أكثر يسراً وسهولة بالتوافق مع المعايير الدولية من حيث اختصار الوقت منذ وصول الراكب حتى انتهاء كافة الإجراءات.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي أن توقيع مذكرتي التفاهم يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة المطارات المصرية عن طريق الاستعانة بالخبرات المتميزة في مجال التقنيات الحديثة لتعزيز مستوي الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل تحقيق تجربة سفر أكثر راحة وتميز، في ضوء الزيادة المتوقعة في حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبهم أثنى أعضاء الوفد الأمريكي المشارك في الاجتماع على التعاون المثمر مع وزارة الطيران المدني وخاصة في الفترة القادمة وتأكيدهم علي تقديم ودعم مطار القاهرة باحدث الأنظمة الرقمية المتطورة .

وأشار الوفد إلى الجهود الواضحة التي يشهدها قطاع الطيران المدني من أجل المضي قدمًا فى مواصلة أعمال التطوير والتحديث وتطبيق وإدخال أحدث النظم التكنولوجية والرقمية فى منظومة المطارات المصرية وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر المرنة وتسهيل الاجراءات لجعل تجربة السفر أكثر سهولة ومرونة.