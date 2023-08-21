"العمل": خطة 2023- 2024 تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني مجانًا

كتب- محمد أبوبكر:

قالت وزارة العمل إنها تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني خلال الخطة التدريبية الجديدة لعام 2023- 2024، عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المملوكة للوزارة، والموجودة في كل المحافظات.

وأضافت الوزارة أن الخطة تستهدف تأهيل الشباب من الجنسَين على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل، بعد أن حققت 502 دورة تدريبية خلال عام 2022- 2023 ، ونجحت في تخريج الآلاف من الشباب مؤهلين للعمل في 16 مهنة مطلوبة لسوق العمل الحالي.

وتابعت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق 9 عربات تدريب متنقلة جديدة لتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

ودعا حسن شحاتة، وزير العمل، كل المديريات بالمحافظات إلى تكثيف الجهود لإنجاح خطة التدريب المهني الجديدة، والإعلان عن عمليات التدريب على أوسع نطاق لجذب الشباب نحو الإقبال على التدريب وتأهيل نفسه لسوق العمل؛ تماشيًا مع خطة الدولة.

ووجه شحاتة بتنمية المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل، ودعا الشباب إلى التقديم في هذه الدورات لتأهيل نفسه لسوق العمل، والاستفادة من الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة في هذا المجال، وسرعة التقديم للتدريب على المهنة التي تناسبه، والموجود تفاصيلها على موقع الوزارة، وخطط التدريب المهني التي تُنفذها وزارة العمل، وتجهيز وحدات التدريب الثابتة والمُتنقلة، ويتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، ثم صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة؛ الذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن، 175 مليونًا و421 ألف جنيه، على منظومة "التدريب والتأهيل"، ليستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاج إليها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكل البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى مع شركاء التنمية والعمل، وليتسع دوره في الفترة المقبلة في دعم تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وجاء في البيان أن عدد وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والمنتشرة على مستوى الجمهورية حتى الآن، يبلغ 75 مركزاً؛ منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وأن مدة التدريب تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقًا للمهنة، ويمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه إلى مقر مديريات العمل بالمحافظات، ومقرات مراكز التدريب المهني "الموضحة بموقع الوزارة الرسمي"، للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

وتشترط الوزارة في الحصول على دورات التدريب أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربون خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.