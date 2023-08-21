الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم.. تفاصيل التنسيق بين مصر والإمارات بشأن COP28

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، يوهانس كولمان، مستشار رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة، على هامش مشاركته في "الأسبوع العالمي للمياه" في ستوكهولم.

واستعرض سويلم وكولمان الخطوات التي تم اتخاذها عقب مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذي عقد في شهر مارس ٢٠٢٣ .

وأشار وزير الري إلى أن مصر واليابان ستنظمان جلسة رفيعة المستوى على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه؛ لمناقشة نتائج الحوار التفاعلي حول المياه والمناخ وسبل المضي قدمًا في هذا الشأن .

وتم مناقشة الإعداد للقمة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة والمقرر عقدها في سبتمبر ٢٠٢٣، والمناقشات المتوقعة خلال القمة عن ملف المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وتم التباحث حول الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المناخ المقبل COP28، حيث أشار سويلم إلى التنسيق الجاري بين مصر والإمارات في هذا الشأن؛ للاستمرار في وضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية، حيث ستشارك مصر في جلسة مغلقة خلال الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم للتحضير لمؤتمرCOP28 .

وأوضح سويلم أن مصر تعمل حاليًّا (بالتنسيق مع اليابان والمملكة المتحدة) على تقديم تقرير لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمواصلة البناء على إنجازات ملف المياه والتي تحققت خلال مؤتمر COP27 للاستمرار في دمج قضايا المياه في مناقشات المناخ العالمية .