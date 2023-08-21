النقل: إحالة عاملين بالسكة الحديد للتحقيق بسبب إفطارهم على بوابات الدخول

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن الصورة التي تم تداولها عبر عدد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لقيام بعض العاملين بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بتناول الطعام على إحدي بوابات المرور الإلكترونية داخل صالة المحطة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، اليوم الاثنين، أنه فور رصد الصورة المتداولة بشأن قيام بعض العاملين بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بتناول الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية داخل صالة المحطة قامت هيئة السكك الحديدية بإحالتهم للتحقيق للوقوف على أسباب هذا السلوك.

وأوضحت أن هؤلاء العاملين يقومون بالعمل بنظام الورديات (من 6 لـ8 ساعات يوميا) ومخصص لهم وقت للراحة في منتصف الوردية لتناول الوجبات المختلفة وأداء الصلاة وغير مسموح للموظفين بتناول الطعام أثناء فترات العمل سواء داخل المكاتب أو على بوابات الدخول والخروج في المحطات المختلفة.

ويمكن لجميع العاملين بمحطات السكك الحديدية تناول الوجبات في فترة الراحة في الكافتيريات المنشرة بمحطات السكك الحديدية في أنحاء الجمهورية.

وحرصت وزارة النقل على تدعيم الهيئات والشركات التابعة لها بكافتيريات تقدم مستويات متميزة من الخدمة للعاملين بالوزارة ومنها على سبيل المثال الكافتيريا المتواجدة داخل مبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشددت الوزارة على أنها لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه كل مقصر وذلك طبقا لمبدأ الثواب والعقاب وذلك للحفاظ على سير وانضباط منظومة العمل ضمن خطة تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية.

وأكدت وزارة النقل أن هذه الواقعة فردية وأن العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وكل الشركات والهيئات التابعة للوزارة يبذلون قصارى الجهد لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والتي أصبح المواطن المصري يشهدها على أرض الواقع بالتزامن مع التطور الكبير الذي تشهده جميع قطاعات النقل ومنها منظومة السكك الحديدية.​