مستشار قانوني: عقد العمل عقبة أمام المصريين بالخارج.. وهذا هو الحل



كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور نشأت عبدالعليم المستشار القانوني للجاليات المصرية في الخليج، إن عقد العمل هو أبرز المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج، لأن المصري يسافر وفق عقد ويجد أنه مغاير للواقع، لأنه لم يدرسه بشكل جيد ولم يطلع على قانون العمل في البلد الذي يسافر إليها ولا يعلم القوانين الرئيسية في الدولة والمحظورات والأمور المباحة "ما له وما عليه".

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي": قدَّمنا مقترحًا لوزارة الهجرة لحل هذه الإشكاليات عن طريق إطلاق مبادرة "الوعي والإرشاد القانوني للمصريين بالخارج"، من خلال تقديم دورات للتعريف بأهم نقاط قوانين العمل والنقاط التي يجب بحثها في قانون العمل أو عقد العمل الذي يسافر المواطن وفقًا له.

وتابع: نحن نحتاج معرفة هل الشركة التي يسافر المواطن المصري للعمل بها جيدة وتعطي للعاملين لديها حقوقهم أم لا، من أجل الحفاظ على حقوقه، حتى يعود إلى مصر في سلام وحقق الهدف الرئيسي دون أي مشكلات.

واستطرد: يمكن حل مشكلة العقد، بأن يكون هناك تدابير احترازية، عن طريق توعية المصري قبل الحصول على تصريح العمل ومعرفة تفاصيل العقد، والحصول على كتيب أو دورة تدريبية من خلال وزارات الخارجية والهجرة والعمل، بالتعاون مع النقابات المهنية.

واستكمل: الدورة تعرف المصري طبيعة الدولة التي يسافر إليها وأهم الأمور بها، وبعد ذلك يحصل على تصريح العمل ويسافر وهو مطمئن، ونمده بمكان القنصلية وأرقام التواصل ومن لهم علاقة بالجالية المصرية الذين يمكنهم مساعدته في إشكالية تواجهه.