نقيب الصحفيين: كريم أسعد بخير ويعود لمنزله خلال ساعات
كتب- إسلام لطفي:
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن الزميل كريم أسعد، وهو بخير وسيكون في منزله خلال ساعات.
وشكر نقيب الصحفيين في بيان له، اليوم الأحد، الجهات المعنية على تفهمها وسرعة استجابتها لمطالب النقابة بالإفراج عن الزميل الصحفي كريم أسعد.
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