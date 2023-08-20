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نقيب الصحفيين: كريم أسعد بخير ويعود لمنزله خلال ساعات

08:47 م الأحد 20 أغسطس 2023

خالد البلشي نقيب الصحفيين

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كتب- إسلام لطفي:
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن الزميل كريم أسعد، وهو بخير وسيكون في منزله خلال ساعات.

وشكر نقيب الصحفيين في بيان له، اليوم الأحد، الجهات المعنية على تفهمها وسرعة استجابتها لمطالب النقابة بالإفراج عن الزميل الصحفي كريم أسعد.

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كريم أسعد خالد البلشي نقيب الصحفيين

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