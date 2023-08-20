حدث في 8 ساعات| توجيهات جديدة من الرئيس.. وموقف إلغاء اشتراطات البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لمتابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصةً ما يتعلق بمحور المعلمين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يوجه بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

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هل تبحث الحكومة إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟.. مصدر يُجيب

أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية عدم صحة ما تم ترديده بشأن تشكيل لجنة من الإسكان والتنمية المحلية لبحث إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في جميع المحافظات.

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المقدم 100 ألف.. الثلاثاء المقبل الفرصة الأخيرة لحجز شقق الإسكان بمشروع نزهة الأندلس

تنتهى وزارة الإسكان من حجز شقق مشروع نزهة الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، يوم 22 أغسطس الموافق الثلاثاء المقبل؛ ويصل عدد الشقق المتاحة للحجز لـ 380 شقة.

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آخر فرصة للتسجيل.. 29 كلية علوم بتنسيق المرحلة الثانية 2023 -تفاصيل

ينتهي تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023 الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، وهو آخر فرصة لتسجيل الرغبات أو التعديل عليها.

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اعرف استهلاكك..كيفية حساب فاتورة المنزل بعد تثبيت أسعار الكهرباء

يستفسر عدد كبير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء، بعد إصدار الحكومة قرار بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة لـ6 أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، عن كيفية احتساب فاتورة الكهرباء وفقًا للشرائح المطبقة حاليًا.

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رياح وشبورة على القاهرة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الإثنين، ليسود نشاط رياح شمالية على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وسيناء؛ تعطي شعورًا أفضل بحرارة الطقس وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج من خليج السويس، واستمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين ومرسى علم).

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وزير التموين يفتتح أول مكتب سجل نموذجي داخل منطقة لوجيستية في طنطا

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.. حيث يعد أول مكتب سجل تجاري داخل منطقة لوجيستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية.

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