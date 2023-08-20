الكيلاني تتفقد "واحة الثقافة" بمدينة "٦ أكتوبر" تمهيدًا لافتتاحها
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كتب- محمد شاكر
تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مشروع إنشاء "واحة الثقافة" بمدينة ٦ أكتوبر، التابعة لدار الأوبرا المصرية، للوقوف على آخر خطة إنجاز العمل والتجهيزات الخاصة بها تمهيدًا للافتتاح،خلال الشهور القادمة.
وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المبنى الإداري، وقاعات التدريب والعرض ، والمخازن، والمسرح، والمواقع المفتوحة، واطلعت على مقترحات عدد من المواقع الملحقة بها.
وشددت الدكتورة نيفين الكيلاني، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، والتجهيزات الخاصة بالمراحل التي تم الانتهاء منها، لتكون جاهزة للافتتاح خلال مطلع ٢٠٢٤، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل افتتاح الواحة في الموعد المحدد، لتكون منارة للثقافة والإبداع في مدينة ٦ أكتوبر بما تقدمه من خدمات، وأشادت بمستوى الأعمال الإنشائية في المشروع والتي تم تصميمها طبقا للمواصفات العالمية.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا، أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية بالمشروع، الذي يضم: المبنى الإدارى، ومبنى قاعات التدريب، وقاعات العرض، والمخازن، ومسرح يسع لأكثر من ١٢٠٠ مشاهد، إلى جانب مجموعة من المباني لخدمة كافة العروض الفنية، ومبنى للورش، ومساحات لانتظار السيارات تتسع ل٥٠٠ سيارة، ومساحات خضراء، وأضاف أنه تم تجهيز المبنى بأحدث أجهزة الحماية المدنية وفق أحدث المواصفات.
يُذكر أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ ٢٦ ألف متر مربع، تم البناء على ١٢ ألف متر مربع منها، واستغلال الباقي كحدائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.
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