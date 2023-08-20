حدث ليلاً| تفاصيل استقالات الزمالك.. واكتشاف المتحور الجديد من كورونا في مصر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ماذا يحدث للأبيض؟.. أول رد من وزارة الرياضة على استقالة مجلس الزمالك

علق محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي، موضحا الموقف القانوني.

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كل ما تريد معرفتة عن الاستقالات الجماعية لأعضاء مجلس إدارة الزمالك

أعلن أحمد أمير مرتضى منصور استقالته اليوم من مجلس إدارة نادي الزمالك، ليُعلن بعدها بقية الأعضاء استقالتهم.

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الجثامين خرجت من المقابر.. تحركات عاجلة بعد انهيار "حوض تبريد كهرباء أسيوط" (صور)

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ وقوات الإنقاذ السريع السيطرة على تداعيات انهيار أحد أحواض مياه التبريد بمحطة كهرباء غرب المركبة أسيوط بعد أن اجتاحت المياه مقابر ومجمع الخدمات البترولية بأسيوط.

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الصور الأولى لحظة وصول أحمد دومة لمنزله في البحيرة.. والأهالي يحتفلون بالمزمار

حصل موقع مصراوي على الصور الأولى للحظة وصول أحمد دومة، إلى منزله في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

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برلماني: قرار الرئيس بالعفو عن بعض السجناء يؤكد حرص الدولة على مصلحة الشباب

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار اقرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة، يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري.

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خروج أحمد دومة من السجن.. تفاصيل العفو من القرار الرئاسي للإفراج

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد دومة، وهو قرار يأتي ضمن نطاق صلاحياته الدستورية.

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أحمد دومة في أبو المطامير.. 20 صورة لحظة استقبال الأسرة أمام منزله بالبحيرة

وصل أحمد دومة، المفرج عنه بعفو رئاسي، إلى مقر منزله في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، مساء السبت.

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مستشار الرئيس للصحة: اكتشاف إصابات بمتحور كورونا الجديد في مصر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك إصابات بمتحور كورونا الجديد في مصر، موضحا أن الأعراض هي نفس أعراض كورونا القديمة مثل إلتهاب في الزور وتكسير في العظام.

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أردوغان يزور المجر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القيام بزيارة رسمية إلى المجر الأحد، يُتوقع أن تشهد تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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