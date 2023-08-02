بالأسعار.. الإسكان تبدأ حجز وحدات جديدة بمشروع نزهة الأندلس الأحد

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، طرح مرحلة جديدة من شقق مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.

وأكدت الوزارة أن عدد الشقق التي سيتم طرحها يصل لـ 380 شقة، ضمن مشروع نزهة الاندلس.

ويبدأ التقديم من يوم الأحد المقبل الموافق 6 / 8 من خلال بنك التعمير والإسكان، حيث يكون الحجز إلكتروني بنظام أسبقية الحجز أونلاين، اضغط هنا

أسعار شقق نزهة التجمع الثالث

ويصل مبلغ جدية الحجز لـ100 ألف جنيه، لجميع الشقق في المشروع، ومساحات الشقق تتراوح بين 130 متر حتى 150 مترا، والمشروع مكون من 28 عمارة سكنية مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكرره، بكل دور 4 وحدات سكنية

وتختلف الأسعار حسب مكان ومساحة الوحدة في العمارة، لكن بشكل متوسط تتراوح أسعار شقق نزهة التجمع الثالث من مليون و500 ألف حتى مليون و800 ألف جنيه.

شروط الحجز في شقق نزهة الأندلس:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية.

2- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر ) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وفي حالة مخالفة ذلك يحق للحساب إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

3- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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