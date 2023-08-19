بحوث الصحراء والمنظمة الدولية للبحوث الزراعية اليابانية يبحثان تعزيز التعاون
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كتب- أحمد مسعد:
استقبل الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور علاء الدين حموية المنسق الإقليمي لبرنامج وادي النيل والبحر الأحمر للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).
وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الجانبين بحثا سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في تنفيذ مشروع بالوادي الجديد من خلال المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية ( JICA).
وقال "زغلول"، إنه سيتم التعاون من خلال تبادل نتائج البحوث التي تجريها الجهتين من أجل الاستفادة ونقل الخبرات بين الدولتين وفي اطار التحديات الجديدة للتغيرات المناخية ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتعرف على أكثر نشاطات.
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