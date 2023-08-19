خالد يوسف لمصراوي: الإفراج عن دومة خطوة كبيرة من أجل مصر خالية من سجناء الرأي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقدم المخرج خالد يوسف، بالتهنئة إلى أحمد دومة بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي، قائلا "ألف مبروك لأحمد ولأهله ورفاقه وأصحابه".

وأضاف "يوسف" الذي كان في استقباله أثناء خروجه من السجن، لمصراوي، أن هذه الخطوة الكبيرة تتبعها خطوات من أجل مصر خالية من سجناء الراي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مستخدما صلاحياته الدستورية.

وأفرج قطاع السجون، اليوم السبت، عن الناشط السياسي أحمد دومة، تنفيذا للعفو الصادر من الرئيس السيسي.

اقرأ أيضا..

أول صورة لأحمد دومة بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي

الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو عن أحمد دومة و4 آخرين

والد أحمد دومة لـ"مصراوي": ظروف والدته لا تسمح باستقباله أمام السجن



