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الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو عن أحمد دومة و4 آخرين

04:35 م السبت 19 أغسطس 2023

أحمد دومة

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القاهرة (أ ش أ)

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن العقوبة لخمسة من المحكوم عليهم في قضايا محددة.

وتضمن القرار الأسماء التالية: أحمد دومة ومحمود الشافعي والسعيد أبو السعود ومحمد ضاحي ومجدي قوطة.

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