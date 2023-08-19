الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو عن أحمد دومة و4 آخرين

القاهرة (أ ش أ)

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن العقوبة لخمسة من المحكوم عليهم في قضايا محددة.

وتضمن القرار الأسماء التالية: أحمد دومة ومحمود الشافعي والسعيد أبو السعود ومحمد ضاحي ومجدي قوطة.