وزير النقل: الأرباح لمن يستحق والمناصب بالكفاءة وليس ​الأقدمية

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، انطلاق فعاليات الدورات التدريبية الخاصة بمجال الصحة النفسية ومهارات التواصل الفعال لرفع مهارات السائقين (من شركتي شرق الدلتا وشركة غرب ووسط الدلتا التابعتين للشركة القابضة للنقل البري والبحري - إحدى شركات وزارة النقل) في التعامل مع الجمهور تمهيدًا لتدريبهم ليكونوا بعد ذلك مدربين مهنيين محترفين دوليًا.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري في الجهات التابعة للوزارة لتنمية وتطوير أداء العاملين بها ورفع قدراتهم وإعداد كوادر قادرة على القيام بالمهام الوظيفية الحالية والمستقبلية.

وفي بداية كلمته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتحديث والتطوير المستمر لكل قطاعات النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وأنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث جميع قطاعات النقل ومنها تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية والتي اعتمدت على 5 محاور رئيسية هي: تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.

ويأتي تطوير العنصر البشري على رأس تلك العناصر من حيث الأهمية وذلك في جميع الهيئات والشركات التابعة للوزارة.

وتم إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل ومستقبلا كلية "تكنولوجية النقل" لخلق أجيال جديدة متخصصة في قطاعات النقل حيث تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار (فني - طبي - نفسي- رياضي) وفقا لأعلى المعايير سواء من خلال الكلية الحربية أو الكلية التكنولوجية للقوات المسلحة وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي.

وأشار إلى ضرورة انتقاء العنصر البشري الذي يتم انضمامه للشركة القابضة وجميع شركاتها التابعة وفقا لأعلى معايير الاختيار (فني - طبي - نفسي - رياضي) واستمرار الدورات الخاصة بتطوير العنصر البشري الحالي على مدار العام وبشكل مستدام.

وتابع أن هذه المعايير الدقيقة في الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف إلى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية وأنه لا تهاون مع أي مخطئ وفقا لمبدأ الثواب والعقاب حيث يتم مكافاة المجتهد ومعاقبة المخطىء وعلى جميع العاملين الالتزام التام بمواعيد العمل وبأداء المهام الموكلة إليهم وفقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وأن الأرباح لمن يستحق والشركات الرابحة والمناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية.

كما أشار الوزير إلى أن هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري يهدف إلى تحقيق المهام الموكلة للشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان، لافتا إلى ضرورة توظيف العناصر الموجودة بالشركات بشكل جيد بما يؤدي إلى تنفيذ المهام المطلوبة بشكل متميز.

واستطرد: يدخل أيضا في إطار الاهتمام بالعنصر البشري غرس روح الولاء والانتماء للمكان بما يساهم في المحافظة على أملاك الشركة من مقار وأراضي وأتوبيسات ومعدات وللمساهمة في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مع ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية للشركات والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وكرم وزير النقل عددا من العاملين بشركة شرق الدلتا نظرا لما بذلوه من جهد وإسهام إيجابي في الحفاظ على ممتلكات الشركة من أي تعديات وذلك في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب الذي تطبقه وزارة النقل في كل هيئاتها وشركاتها التابعة.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري دربت خلال فتره الثلاثة أشهر السابقة 240 من العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من خلال تنفيذ 10 دورات في المجالات التالية (التخطيط الاستراتيجي - التميز الحكومي - الأيزو 9001 /2015 - مهارات التواصل الفعال - اللغة الإنجليزية - قوانين الضرائب المستحدثة - حل المشكلات واتخاذ القرارات) عن طريق مدربين محترفين دوليًا.

كما تعاقدت الشركة لتنفيذ 10 دورات CIPT (مدرب محترف دوليًا )بشهادة معتمدة من جامعة ميزوري الأمريكية وذلك لتأهيلهم ليصبحوا مدربين دوليين توفيرًا لنفقات التدريب حيث تم تنفيذ 4 دورات تدريبية CIPT وتخريج 56 مدربا دوليًا من (الشركة القابضة بالقاهرة والإسكندرية وشركة شرق الدلتا وشركة غرب ووسط الدلتا) وجار تنفيذها لشركتي القناة للتوكيلات ودمياط لتداول الحاويات ويليها تباعا باقي الشركات التابعة ويتم تنفيذ تلك الدورات بقاعات تدريب بمواصفات دولية.

وتم تدريب العمالة الفنية لشركتي شرق الدلتا وشركة غرب ووسط الدلتا من خلال شركة "إيجبت باور" وذلك لرفع كفائتهم الفنية.