نزلات البرد المنتشرة.. هل هي أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا؟

كتب- إسلام لطفي:

كشف الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنَّ المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 لم يدخل مصر، موضحًا أنَّ الأعراض المنتشرة الآن هي نزلات البرد العادية نتيجة الصيف، إذ تتعلق بالثقافة الخاصة بالوقاية من نزلات البرد، لأنَّ المواطنين لا يرتدون الكِمامة.

وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنَّ درجة الحرارة المرتفعة في العالم أجمع، تجعل الناس يتجمَّعون في تجمعات المصايف والنوادي والمقاهي والتجمعات بشكل أكبر من المعتاد، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار نزلات البرد، خاصةً أنَّه يوجد 200 نوع من الفيروسات وليست كورونا.

وأضاف: وإذا كان لدينا الثقافة الكاملة والوعي التام، قد نمنع دخول المتحور الجديد وأي متحور آخر إلى مصر، لأنه كلما زاد انتشار متحورات كورونا في أي مجتمع للبشر بشكل عام، زادت فرص حدوث طفرات ومتحورات جديدة.

وتابع: الحل يكمن في قطع الطريق أمام هذه المتحورات عن طريق التدابير الوقائية، كما كنَّا نتبعها سابقًا، والتي تشمل العودة إلى ارتداء الكمامة وغسل وتعقيم الأيدي قبل لمس الأنف والفم والعين، والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن الفيروس قد ينتقل من فرد لآخر عن طريق العين أيضًا، ولذلك لا يجب الاقتراب من الآخرين بأقل من متر، لافتًا إلى أنه لا يوجد داعٍ للسلام بالأيدي والتجمعات، علاوة على ضرورة تعزيز المناعة وتناول التطعيمات والمواظبة على الجرعة التعزيزية، لأنَّ هذا يحدث حائط صد دفاعي ضد المتحور.

وشدد على ضرورة معالجة الأمراض المزمنة الموجودة، مثل الضغط والسكر، لأنَّ السيطرة عليها مهم جدًا لكبح جماح الفيروسات التنفسية.