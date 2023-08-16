السيسي: "حرصنا على عدم المغامرة بالناس خلال الـ 10 سنوات الماضية"

مرسى مطروح - أ ش أ:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة، منذ 8 أعوام تعمل على امتداد الدولة المصرية، ولا توجد منطقة لم تصل إليها أيدي التطوير والتنمية من أسوان حتى السلوم، في إطار رؤية الدولة 2030.

وأكد الرئيس السيسي - خلال لقائه اليوم الأربعاء مع أهالي مطروح والسلوم وسيدى براني، حيث اجرى حوارا معهم خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح - أن الأزمتين التي تعرضت لهما مصر سواء أزمة كورونا أو الحرب الروسية والآثار المترتبة عليهما، لم يكن للدولة سبب فيهما، مشددا على أن الظروف الحالية في الدولة لم تكن انعكاسا لأي إجراء أو قرار يتسم بعدم الرشد من الدولة، وأنه خلال العشر سنوات الماضية كانت الدولة المصرية حريصة على عدم المغامرة بالناس في أي شئ يكون له مردود غير جيد على البلاد.

وقال إن ما تعيشه البلاد من ظروف حالية يعتبر تحديا من ضمن العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وساق الرئيس السيسي مثلا بتحدي الإرهاب الذي واجهته الدولة المصرية منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار الذي انتهي بجهد ودماء المصريين، مشيرا إلى وجود برنامج كبير للتطوير خاص بأهالي سيناء، مؤكدا أن ذلك حق لهم . ​