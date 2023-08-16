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الرئيس السيسي يتفقد النقطة الأمنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة أمام معبر السلوم

03:09 م الأربعاء 16 أغسطس 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد عبدالناصر:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح في جولة تفقدية يلتقي خلالها بأهالي المدينة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي النقطة الأمنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة أمام معبر السلوم في محافظة مطروح.

وقال مقدم الفرقة 33 مشاة ميكانيكي بالمنطقة الغربية العسكرية، وقائد قوات الارتكاز الأمني بميناء السلوم البري: "جاهز لتنفيذ أي مهمة يافندم بروح معنوية عالية".

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الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي مدينة السلوم

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