"الريف المصري": زيادة منافذ المنتجات والسلع الغذائية بأراضي مشروع الـ ١.٥ مليون فدان

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، قيامها بعمليات توسعة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأراضي مشروع الـ ١.٥ مليون فدان بمنطقتي المغرة وغرب المنيا.

وقال المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد - في بيان اليوم الأربعاء - إن عمليات توسعة منافذ بيع السلع الغذائية تأتي في إطار جهود الشركة لتوفير كافة صور الدعم اللازم والخدمات الأساسية للمنتفعين بأراضي المشروع، ولكي تستوعب هذه المنافذ التزايد المستمر لأعداد مرتاديها وعملائها من المنتفعين بأراضي المشروع ومن سكان المنطقتين، وكذلك حتى تتسع لأصناف وكميات مضاعفة من السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة للجمهور.

وأكد عبدالوهاب توفير منافذ بيع السلع الغذائية - التي أقامتها الشركة بمنطقتي المغرة وغرب المنيا - جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمنتفعين بأراضي المشروع على مدار العام، وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تقل عن السوق.. مؤكدا قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمضاعفة الكميات المعروضة بمنافذها، من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين من سكان مناطق المشروع والمنتفعين بأراضيه، كما أعلن عن إنشاء الشركة حاليا منافذ جديدة بكل من مناطق امتداد غرب المنيا والطور والفرافرة، وذلك لضمان وصول كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للمنتفعين بأراضيها في جميع مناطق ومواقع المليون ونصف المليون فدان.

وشدد رئيس "الريف المصري" - خلال لقائه الدوري بقيادات المناطق والعاملين بمنافذ بيع المنتجات الغذائية بأراضي المشروع - على ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها والدواجن والأسماك، وكذلك مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية، بما يلبي احتياجات رواد المنافذ من المستهلكين وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

كما أكد ضرورة مواصلة فرض المتابعة اليومية من الشركة على منافذ البيع بهدف التأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة، وذلك في إطار نهج وخطة عمل شركة الريف المصري الجديد في تفعيل الدور الاجتماعي الذي تضطلع به، تحقيقا للعدالة الاجتماعية في حصول عملاء الشركة والمشروع على كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم من المواد الغذائية الأساسية في محل عملهم وإقامتهم بمواقع الـ ١.٥ مليون فدان، وبأسعار مدعمة تساعد على التصدي لغلاء الأسعار.

وثمن عمرو عبدالوهاب التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين شركة الريف المصري وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، يقوم بموجبه قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتخصيص حصة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ "منافذ الريف المصري الجديد"، بالأسعار التنافسية وبذات الجودة العالية التي تطرحها بها الوزارة في الأسواق، ما من شأنه أن يدعم الجانب الخدمي والاجتماعي للشركة تجاه عملائها وتجاه سكان مناطق المشروع، ويعضد التعاون المشترك بين الشركة وكافة كيانات ووزارات الدولة لخدمة المنتفعين بالمشروع، ولتحقيق مستهدفاته التنموية.​