كيف تستعد لإجراء القسطرة التشخيصية؟

كتب- أحمد جمعة:

تعد القسطرة القلبية، إجراء يتضمن توجيه أنبوب رفيع ومرن عبر أحد الأوعية الدموية وصولًا إلى القلب لتشخيص أو علاج أمراض قلبية محددة، مثل انسداد الشرايين أو عدم انتظام ضربات القلب.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه إذا أوصى الطبيب بإجراء القسطرة القلبية؛ فستحتاج إلى اتباع بضع خطوات:

• لا تأكُل أو تشرب أي شيء قبل الموعد بـ 6 ساعات على الأقل، أو حسب توجيهات الطبيب.

• إذا كنت تتناول أدوية للسيولة مثل الوارفارين والأسبرين؛ قد يوصي طبيبك بالتوقُّف مؤقتاً عن تناول هذه الأدوية، ومعاودة تناولها بعد العملية حسب تعليمات الطبيب المعالج.

• اخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية لعلاج السكري، أو أي أدوية أخرى، واخبره بالجرعة الصحيحة.

• في حالة تطلب الإجراء الحقن بالصبغة يجب الالتزام بإجراء التحاليل اللازمة قبل العملية.

كما وجهت الهيئة عددًا من النصائح بعد الخروج من المستشفى مثل:

• الالتزام بتناول الأدوية التي يوصفها لك الطبيب بالجرعة المحددة.

• في حالة الحقن بالصبغة يجب شرب الكثير من الماء لإخراجها من الجسم.

• الانتظار إلى اليوم التالي حتى تستطيع مزاولة أنشطتك بشكل طبيعي.