التموين: مخزون زيت الطعام يكفي 4 أشهر

كتب- محمد سامي:

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون الاستراتيجي لزيت الطعام يكفي 4 أشهر.

وأوضح التقرير أنه يتم إبرام تعاقدات طوال الوقت لاستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية لطرحها على بطاقات التموين وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وعلى جانب آخر، تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الأربعاء، عروض الشركات التي ستتقدم للممارسة التي سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 5 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2023.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس، حيث تتيح الوزارة، العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

ووفرت الوزارة أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضروات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

​