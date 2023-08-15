صالون "تواصل الأجيال" بالصحفيين يبدأ فعاليته الأربعاء
كتب- إسلام لطفي:
أعلنت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، انطلاق أولى فعاليات صالون تواصل الأجيال، السابعة مساء الأربعاء 16 أغسطس، تحت عنوان "أخلاقيات الصورة الصحفية.. بين حق السبق وحرمة الحياة الخاصة".
وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصالون بداية التطبيق العملي لمحور الاستفادة من خبرات شيوخ المهنة باستراتيجية عمل لجنة المعاشات التي تشمل حقوق تشريعية ومهنية وخدمية.
وأضاف عبدالمجيد: يناقش شيوخ المهنة غدًا الأربعاء مع مختلف أجيالها، ضوابط الأداء المهني وحرفيته، ومدى حق المصور الصحفي وواجباته في ضوء القانون ومواثيق الشرف وحرمة الحياة الخاصة، خاصة في تغطية جنازات المشاهير والمحاكمات وغيرها من القضايا المهنية التي يثار بشأنها الجدل.
يُشارك في الصالون نخبة من شيوخ المهنة، وتدعو اللجنة الزملاء المصورين وجميع المهتمين للمشاركة لإثراء النقاش، والتواصل بين الأجيال.
ودعا عبدالمجيد اعضاء اللجنة والمهتمين من مختلف الأجيال والمؤسسات الصحفية للمشاركة في النقاشات المهنية التي تستهدف صالح الزملاء والمهنة.
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