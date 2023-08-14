القس أندريه زكي: عدد الكنائس المقننة في عهد الرئيس يعادل ما قنن في 200 عامًا



كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الدولة لعبت دورا كبيرا في تقنين أوضاع الكنائس، مضيفًا: الكنيسة الإنجيلية كان لديها 1500 كنيسة، كان مسجل منها 500 كنيسة وفى خمس سنوات تم تقنين 500 كنيسة وبيت مؤتمرات أى ما تم خلال خمس سنوات يساوى ما تم فى 200 عام من تقنين أوضاع الكنائس.

وتابع خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الإنجيلية الذي نظمته بعنوان "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام": أشجب وأدين كل محاولات الازدراء بمقدسات الآخرين؛ بأي شكل أو أي طريقة، والحرية تقف حدودها عند حرية الآخرين واحترام مقدساتهم ومعتقداتهم، لهذا أعلن رفضي القاطع لكل دعاوى حرق الكتب المقدسة لما فيها من إساءة للمقدسات وتعدٍّ وعنفٍ ضد معتقدات الآخرين، ونؤكد مرارًا وتكرارًا أن خطاب الكراهية هو نوعٌ من العنف اللفظي ولا يمكن أن يكون حرية تعبير، ويمكن للدين أن يشكِّل جسرًا بين أفراد المجتمع من خلال التمسك بالقِيَمِ الإنسانية الراقية التي نادت بها الأديان وتعزيز الحوار البنَّاء بين أتباع الأديان والذي من شأنه أن يخلق حالة من السلام والتماسك المجتمعي.

وتجرى فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام".

وتدور الجلسة الأولى عن دور الدين في صناعة السلام المحلي والدولي بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وأدار الجلسة الكاتب الصحفى حمدي رزق.